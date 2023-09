Il video in cui il gatto reagisce alla notizia di essere stato adottato sta facendo il giro del web, ecco che cosa ha fatto.

Ci sono cani e gatti che non aspettano altro che trovare la persona giusta alla quale affidarsi e legarsi per il resto della loro vita. Non a tutti le cose vanno bene e non tutti sono così fortunati. Infatti, da piccoli possono essere abbandonati, vivere per strada oppure in un rifugio. Per questo si dice sempre di far visita a rifugi e associazioni prima di comprare un animale domestico. Vedrete che gioia sarete in grado di dare loro. Infatti, quando un gatto, ad esempio, si lega profondamente ad ua persona, non la lascerà più. La dimostrazione è la reazione di questo gatto che alla notizia di essere stato adottato sembra capire perfettamente e avere una reazione fuori dal comune. Il video sta facendo il giro del web e ha colpito tutti. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo e che cosa ha fatto il gatto.

“Sei stato adottato”: la reazione spiazzante del gatto alla notizia

Questo divertentissimo video arriva dal profilo TikTok di @lantia01 e, nonostante sia di pochi secondi, questi sono sufficienti per far innamorare tutti del protagonista del video: un gatto rosso speciale con una bella storia da raccontare.

Si tratta di un gatto rosso giovane, ma non più piccolissimo che si vede mentre riposa sdraiato a terra. La sua mamma umana ha fatto un video di lui che si stava guardando in giro e stava studiando la situazione. Ha attirato la sua attenzione chiamandolo e poi gli ha dato la notizia.

Ecco che si rivolge, quindi, a lui con queste parole: “Bingo, sei stato adottato!“. Il gatto la guarda meravigliato e poi ha una reazione del tutto inaspettata. All’improvviso si mette a miagolare buttandosi a terra di schiena come se fosse in atto uno svenimento.

Le persone presenti si mettono a ridere di scatto e così fanno tutti quelli che poi hanno visto il video sui social. I suoi miagolii sembravano miagolii di disapprovazione, di disperazione e il mettersi disteso a terra sembrava essere la volontà di non volersi muovere da lì.

Il gatto ha reagito decisamente in modo melodrammatico. Tra i commenti c’è il riferimento al particolare carattere di gatti rossi che spesso si lasciano andare a reazioni un po’ esagerate.

In questo caso quello che si pensa sui gatti rossi è stato confermato. Un miagolio strano, il buttarsi a terra e far finta di essere svenuto. Probabilmente, ha voluto solamente attirare l’attenzione della sua nuova mamma per delle coccole, ma il video è diventato in poco tempo molto cliccato.

Reazione vera o un po’ gonfiata, ad ogni modo, è sempre bello vedere vedere video di reazioni di gatti che si rivelano essere sempre animali molto simpatici e buffi quando stanno bene e sono allevati con cura e tanto affetto. Sicuramente è questo il caso.