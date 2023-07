la reazione lascia senza parole

La cagnolina sente il bambino scalciare nella pancia della mamma: la reazione della donna è imprevista ed emozionante.

Una giovane donna con il pancione e la sua cagnolina si stanno godendo una paura di relax sul sofà di casa, quando – all’improvviso – la pelosetta accanto alla futura mamma sente qualcosa muoversi. Quando comprende che si tratta del movimento del bimbo nella pancia della sua padroncina l’espressione della cagnolina – filmata da una telecamera posizionata di fronte a loro – sarà incredibile commovente. Di risposta al suo sguardo emozionato vi sarà anche l’inattesa reazione della sua stessa mamma umana.

La cagnolina Kelpie sente il bambino scalciare: la sua reazione lascia la mamma a bocca aperta

“Lei sta per diventare la migliore sorella maggiore di sempre“, ha scritto in didascalia – al video condiviso su TikTok, appena sei giorni fa – la futura mamma del bebè, desiderando forse descrivere con maggior precisione il dolce comportamento e le apprensive attenzioni che la sua cagnolina, un meraviglioso esemplare di cane da pastore australiano Kelpie, intende riservare a quello che sarà – da lì a poco e a tutti gli effetti – un nuovo membro della famiglia.

Non vi sono dubbi – secondo quanto ammesso dalla mamma del futuro bebè di casa – sul rapporto che si instaurerà tra la sua già tanto premurosa Kelpie e il nuovo nato. Date le premessi forse non vi sarà alcun bisogno di sollecitare una buona convivenza tra cane e neonato. La cagnolina, dopo aver sentito il bimbo scalciare nella pancia della sua mamma, non avrebbe più lasciato il suo fianco.

Preparare un cane all’arrivo del bebè è un passaggio fondamentale per tutte le famiglie che ospitano un quattro zampe nella loro vita e le due protagoniste del filmato divenuti virale su TikTok in quest’ultima settimana ne sembrerebbe la perfetta dimostrazione.

Il video è stato condiviso su TikTok dall’account di @amy.holmes_ . La clip ha ricevuto oltre 200mila apprezzamenti e moltissimi sono stati anche i commenti degli utenti emozionatisi di seguito alla padroncina del premuroso Kelpie. Quando la cagnolino avverte il primo calcio del bimbo nella pancia della mamma solleva le orecchie dalla sorpresa e guarda con stupore in direzione del bimbo che nascerà da lì a poco. Il suo modo di fare intenerisce la donna, che assiste al suo immediato accucciarsi accanto a lei.

@amy.holmes_ She’s going to be the best big sister ever ever ever 🥹💛👶🏼 #dogfeelsbabykick #dogsofinstagram #pregnant #babykicking #dogandbaby #cute #bigsister ♬ come into my arms – november ultra

La futura mamma e la sua Kelpie vivono in Australia. “Il loro intuito è incredibile“, ha poi aggiunto un utente tra i commenti alla clip. Questa tenera scena sembra, inoltre, essere uno dei contenuti prediletti in rete degli ultimi mesi. “È la cosa più tenera che ho visto”, ha scritto – a tal proposito – un ultimo spettatore non lasciando da parte tutto il suo entusiasmo per il legame già istauratosi tra la pelosetta e la sua futura sorellina umana.