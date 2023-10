la reazione lascia senza parole

La reazione di un iguana dopo essere stata sorpresa a mangiare del cibo per cani lascia senza parole il proprietario di casa.

Nonostante questa celebre Iguana sia piuttosto abituata a condividere il suo spazio vitale con quello di alcuni umani, il suo bizarro interesse per una grande confezione di cibo, destinata al cane di casa, ha lasciato interdetto il suo papà. A condividere la clip in cui l’iguana viene colta in flagrante durante il suo insolito spuntino pomeridiano ci ha pensato l’uomo assistendo a un successo, della clip, senza precedenti. Il filmato divenuto presto virale in rete mostra il curioso atteggiamento di Rocket, un’iguana che ha già molti fan in rete. La clip della sorprendete reazione dell’esemplare è apparsa sulla piattaforma di TikTok alcune settimane fa, totalizzando – fino ad ora – più di 4 milioni di apprezzamenti.

Sorprendono Rocket a mangiare del cibo per cani: la reazione che ha di fronte all’iguana è sorprendente – VIDEO

A condividere questo filmato, divenuto in breve tempo virale in rete, ci ha pensato il suo stesso umano di riferimento. La reazione dell’iguana è apparsa sul gettonato profilo di @rocket_the_iguana, interamente dedicato alle avventure dell’esemplare nell’abitazione di famiglia. Rocket abita da tempo infatti, assieme al suo papà e ad altri animali, nella città di Houston, in Texas, nota a livello internazionale per le sue importanti fonti di energia.

In diretta dagli Stati Uniti Rocket festeggia l’inizio di un nuovo anno nella maniera più insolita. Il filmato che svela la presenza della golosa iguana all’interno del sacco di alimenti non destinato a lei ha immediatamente suscitato una potente reazione di ilarità da parte degli utenti. “Il bro ha risposto annuendo“, è così che ha descritto la reazione di Rocket uno dei suoi fan, intervenendo – stavolta – in diretta dalla nostra penisola.

Se alcuni cibi per cani possono causare gravi ripercussioni sul nostro fido, figuriamoci se a nutrirsi con simili alimenti siano altri esemplari esistenti in natura. Per fortuna, però, in questo caso particolare l’iguana, grazie al pronto intervento del suo papà umano, non sarebbe riuscita a ingurgitare una grande quantità di cibo per cani.

Come ci ricordano gli esperti, le iguane hanno un’alimentazione diversa rispetto a quella dei nostri amici a quattro zampe dal pelo lungo. Nutrendosi principalmente di piante, è molto insolito che un esemplare della sua specie sia stato attirato da alimenti di natura diversa, come ad esempio – in questo caso particolare – da cibo per cani.

A colpire gli utenti sarebbe stato non solo lo sguardo enigmatico di Rocket, ma anche il suo modo di muovere la testa dopo essere stato colto in flagrante dal suo papà. Quando l’uomo chiede a Rocket se sia “tutto ok” l’iguana lo fissa per poi rispondere in modo inatteso.

@rocket_the_iguana New year same Iguana..😂🦖🤷🏾‍♂️ Happy New Year #pets #funny #petlover #iguana ♬ original sound – RocketTheIggy

Sarà infatti lui stesso a mostrarsi inizialmente dubbioso e preoccupato e infine divertito dalla reazione dell’iguana. Il modo in cui Rocket lo guarda, per poi fare un cenno di consenso con la testa, sembra renderlo – agli occhi degli utenti – “incredibilmente umano“.