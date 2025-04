La reazione di Zeudi alla sconfitta di Helena: il video esclusivo ripreso da un spettatore del pubblico

Jessica Morlacchi ha trionfato nel Grande Fratello, sconfiggendo la favorita Helena Prestes nella finale. La vittoria di Jessica ha sorpresa molti ex concorrenti, che si attendevano il successo della brasiliana. Quando Alfonso Signorini ha chiesto ai gieffini di esprimere chi pensavano avrebbe vinto, la maggior parte ha optato per Helena, mentre solo un piccolo gruppo ha alzato la mano per Jessica. Tra quelli che hanno sostenuto Jessica c’era Zeudi Di Palma, la cui reazione è stata di grande gioia e non è passata inosservata.

Un video registrato da un spettatore presente in studio ha catturato l’inaspettata reazione dei gieffini, in particolare quella di Zeudi, al momento della proclamazione della vincitrice. La reazione ha suscitato curiosità: Zeudi era felice per la vittoria di Jessica o delusa per la sconfitta di Helena? Ai microfoni dei social del Grande Fratello, Zeudi ha espressamente espresso la sua gioia: “Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. Ha vinto la mia preferita come concorrente. Meritava tanto questa vittoria. Le auguro il meglio, questo è solo l’inizio. Ti voglio bene Jessica“.

La conclusione è che, nonostante le aspettative, Jessica Morlacchi ha dimostrato di avere il sostegno di alcuni concorrenti, in particolare di Zeudi, che ha celebrato la vittoria della cantante, augurandole un futuro luminoso. Il video della reazione di Zeudi e il suo messaggio d’affetto per Jessica rimarranno impressi nella memoria degli spettatori.