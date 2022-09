La reazione di Pamela Prati quando viene nominata Barbara D’Urso al GFVip

Pamela Prati è una concorrente ufficiale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche anno a questa parte, la gieffina non ha un buon rapporto con Barbara D’Urso. Tuttavia, quest’ultima è stata nominta all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini e la reazione della Prati è diventata virale.

Nel corso di alcuni anni, Pamela Prati è stata ospite a Domenica Live in cui è diventata celebre la sua intervista su Mark Caltagirone. In occasione di questo episodio, Barbara D’urso aveva rivelato cosa fosse accaduto dietro le quinte:

Vi racconto un particolare. Quando è finita l’intervista con Pamela Prati, dietro le quinte, io stavo prendendo la scaletta per l’ospite successivo e avevo due minuti. Ad un certo punto è passata Pamela arrabbiatissima con me. Io le ho detto ‘Pamy, che succede, che ti ho fatto?’. Lei mi ha detto ‘Tu come ti sei permessa di fare una cosa del genere? Tu, in questa cosa così meravigliosa dei bambini in affido, hai mandato le mie immagini del Bagaglino’.

Barbara D’Urso aveva continuato a trattare il caso di Mark Caltagirone nel suo programma di Live Non è La D’Urso. Tuttavia, in quell’occasione, la gieffina aveva lasciato lo studio in diretta.

Qualche mese dopo Pamela Prati, grazie alla sua ospitata a Belve, aveva rivelato di aver querelato la conduttrice:

A Mediaset non mi invitano più perché sono in causa, gliel’ho fatta io. Io ho rinunciato ad essere pagata, non ho mai percepito un euro dalle interviste. Sono in causa sia con Mediaset sia con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Barbara d’Urso?. Sì, sì. Mi ha dato della truffatrice, è un reato. Perché sono stata truffata, non ho truffato. Non posso andare oltre.

Pochi giorni fa, all’interno della casa più spiata d’Italia, Patrizia Rossetti ha nominato Barbara D’Urso dinanzi alla sua nemica:

Se a me non piace una persona… ti faccio un esempio: se Barbara d’Urso.

Qual è stata la reazione della Prati? Si è coperta il volto con le mani ed ha esclamato: