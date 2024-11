La reazione di Palazzo Chigi e della Lega

La maggioranza si è divisa sul canone Rai, con la Commissione bilancio del Senato che ha bocciato l’emendamento della Lega per ridurre il canone da 90 a 70 euro, con 12 voti contro 10. Forza Italia ha votato con le opposizioni. Fonti di Palazzo Chigi hanno sottolineato l’impegno del Governo a sostenere famiglie e imprese, definendo l’inciampo sulla questione del canone non utile per nessuno. Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha minimizzato il problema, affermando che la posizione di Forza Italia è sempre stata chiara e coerente nel non supportare l’emendamento della Lega.

Secondo Tajani, non c’è una crisi nella maggioranza, che rimane coesa e intenta a rispettare il programma per cui è stata eletta. Ha chiarito che la proposta di tagliare il canone Rai non era una decisione del governo, ma un emendamento presentato dalla Lega. Le risorse disponibili verranno destinate ad altri tagli fiscali.

Il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini, ha espresso rammarico per il voto contrario di Forza Italia, collegandolo alla posizione dei partiti di opposizione, che ha definito contraria agli interessi delle famiglie italiane. Ha promesso che la Lega continuerà a sostenere misure per ridurre le tasse.

Dall’altro lato, il sottosegretario al Mef di Fratelli d’Italia, Lucia Albano, avrebbe avuto un parere favorevole all’emendamento della Lega, un segnale che potrebbe portare a una revisione della posizione di Forza Italia. Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ha affermato la necessità di ridurre le tasse, incluso il canone Rai, esprimendo preoccupazione per il fatto che Forza Italia non sostenga questa iniziativa.

Le opposizioni, rappresentate da Elly Schlein del PD e Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, hanno criticato apertamente la divisione della maggioranza, sottolineando l’incapacità del governo di affrontare i problemi reali del paese, come la salute e i salari. Riccardo Magi di Più Europa ha esortato la premier Meloni a chiarire la situazione della maggioranza, ritenendo inaccettabile la perdita di tempo da parte del governo mentre i cittadini attendono soluzioni concrete.