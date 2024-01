La reazione di Noemi Bocchi al caffè fra Ilary Blasi e Cristiano Iovino

Qual è stata la reazione di Noemi Bocchi alla storia del caffè che Ilary Blasi avrebbe preso a casa di Cristiano Iovino? Una storia che ha due racconti: quello di lei in cui il caffè è “solo un caffè a casa di lui” e quella di lui in cui il caffè “non è solo un caffè ed è stata una relazione intima duratura“.

Chi racconta la verità fra Ilary e Cristiano solo il tempo ce lo dirà, nel mentre Noemi Bocchi si è fatta un proprio pensiero e fra le pagine di La Repubblica ha affidato la sua reazione a caldo: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi”. Insomma, a naso sembrerebbe essere propensa a dare ragione a lui.

E pensare che dopo l’uscita del trailer di Unica la sua reazione era per lo più disinteressata: “Agli amici Noemi ha ribadito il proprio disinteresse per l’argomento, facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario. Totti, invece, sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento della Bocchi (che non è mai stata chiamata per nome da Ilary, anche se si parlava di lei), e per i figli, che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica“.

Noemi e Totti, le diverse reazioni al documentario della Blasi: “Le risposte” https://t.co/LQ6a0PnsJg — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 6, 2023

Francesco Totti sui presunti tradimenti di Ilary Blasi: “Sono caduto in depressione e ne sono uscito grazie a Noemi Bocchi”