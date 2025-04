La reazione di Lorenzo e delle Shailenze alle parole forti di Shaila

Shaila Gatta, uscita dal Grande Fratello, ha realizzato di aver vissuto una relazione tossica e ha descritto Lorenzo Spolverato come un narcisista e manipolatore, che utilizzava silenzi punitivi. Lorenzo ha rapidamente risposto sui social, postando un messaggio ai suoi follower su Instagram in cui si dichiarava vittima: “Giornataccia”, ha scritto, promettendo di tornare presto con la sua ironia. Le fan di Shaila, conosciute come Shailenze, hanno invaso il suo profilo Instagram per commentare contro di lei, mostrando il loro supporto a Lorenzo.

Il fandom si è schierato dalla parte di Lorenzo, mentre lui ha continuato a presentarsi come il cuore infranto. Secondo Shaila, dopo la rottura avvenuta durante la finale del reality, Lorenzo non si è più fatto sentire, confermando che non c’è stata alcuna comunicazione tra loro. Ha dichiarato: “È sparito del tutto… Non mi ha mai contattato né io ho cercato lui. Se ci sono rimasta male? Affatto. Anzi, questa cosa rafforza la mia convinzione: il suo era un sentimento tossico, egoista.”

Shaila ha spiegato di essersi illusa di poter aiutare Lorenzo a migliorare attraverso il suo amore, ma ha capito che certe persone non cambieranno mai. La situazione ha generato un clima di tensione e conflitto sui social, suscitando interrogativi sul perché della reazione del fandom e sull’atteggiamento di Lorenzo dopo la rottura. Questa dinamica tra i due ha acceso un dibattito sulla salute mentale e le relazioni tossiche, con un’attenzione particolare all’effetto dei social media.