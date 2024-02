La reazione di Loredana Bertè nello scoprire di essere al primo posto della classifica provvisoria

Al quinto Festival condotto da Amadeus, che è ancora e sempre più all’insegna dell’innovazione, a mettersi maggiormente in mostra è stata colei che di Sanremo è la più ‘veterana’ o quasi, la grande Loredana Bertè. La classifica parziale, stilata al termine della prima serata, la vede al primo posto. Come ha reagito l’artista senza età.

Un successo magnifico per la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il quinto di fila presentato da Amadeus. Ieri sera si sono esibiti sul palco dell’Ariston tutti i 30 artisti in gara, alternati con i moltissimi e apprezzatissimi ospiti.

A votare al termine delle esibizioni sono stati i giornalisti della sala stampa. Voti che sono serviti a stilare la prima classifica provvisoria di quella che è e resta comunque una competizione. Il direttore artistico a fine serata ha annunciato i primi 5 della suddetta classifica: Al quinto posto Mahmood, al quarto Diodato, al terzo Annalisa, al secondo la novità Angelina Mango e al primo, incredibilmente ma non troppo, la grandissima Loredana Berté.

L’artista senza età ha portato un brano definito da lei stessa “autobiografico e, allo stesso tempo, universale“.