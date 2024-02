La reazione di Jessica Morlacchi al ritorno in Rai di Memo Remigi

Era ottobre del 2022 quando Memo Remigi è stato allontanato dalla Rai per aver palpeggiato in diretta televisiva Jessica Morlacchi. Un fatto notato da Striscia la Notizia e confermato dalla stessa cantante. Questa la sua reazione a caldo:

“Quando Remigi ha fatto scivolare la sua mano sul mio fondoschiena, ho provato un disagio enorme ma come si vede l’imbarazzo non mi ha impedito di reagire immediatamente e con decisione. Eravamo in diretta e non potevo fare altro che schiaffeggiare e tirar su quella mano. Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l’ha mai autorizzato ad allungare le mani”.

Quindici mesi dopo la Rai ha riaperto le porte a Memo Remigi con un invito da Pierluigi Diaco a BellaMa’. “Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda Rai e soprattutto al pubblico” – le sue parole – “Perché sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessant’anni di carriera di sbagli ne ho fatti diversi“. Scuse che non sono affatto piaciute a Jessica Morlacchi che ha affidato a Instagram la sua reazione: “Chiede scusa all’azienda, al pubblico, ma non a me. Mah“.

pic.twitter.com/GW5c4Qnuno — Rai2 (@RaiDue) February 2, 2024

Jessica Morlacchi: “Non lo denuncerà”