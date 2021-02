“Dayane non l’ha presa bene”: sono queste le parole usate da Rosalinda Cannavò per descrivere la reazione della sua amica all’avvicinamento fra lei ed Andrea Zenga che ieri – senza troppi giri di parole – si è confessato a lei.

“Fosse stato per me” – ha dichiarato Andrea Zenga – “A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro lo faccio, se devo farne uno in avanti lo faccio con molto piacere. Non voglio metterti in difficoltà e voglio aspettare i tuoi tempi. In qualunque modo io ci sono”.