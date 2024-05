La reazione di Chiara Ferragni al nuovo flirt di Fedez con la modella 20enne

Fedez qualche giorno fa è stato beccato mano nella mano in pubblico al Gran Prix di Monaco con la modella Garance Authié e il video è diventato subito virale. La notizia è stata ripresa da vari organi di stampa e Selvaggia Lucarelli via Instagram ha così commentato: “Ormai non serve che ve lo dica: quando c’è un problema reputazionale, la soluzione (per il solito) è spostare l’attenzione e finire sui giornali per altro (beneficenza o gossip, che importa). Ed è qui che andrebbe ignorato. E invece“. La scrittrice non ha esplicitamente fatto il nome del rapper ma quel “il solito” sarebbe proprio lui. Che il gossip con la modella francese sia stato fatto uscire per spostare l’attenzione dall’aggressione a Cristiano Iovino? Quel che è certo è che quel video lo ha visto pure Chiara Ferragni.

A confermarlo è stata indirettamente proprio lei rispondendo a una follower che le ha scritto: “Guarda, visti gli ultimi sviluppi posso solo dirti good riddance! Ma a tutti i livelli, davvero“. Un commento apprezzato da Chiara Ferragni a cui ha risposto con un cuore rosso. Gli “ultimi sviluppi” sarebbero proprio quelli riguardanti il suo ex. Non solo, in un altro post ha messo ‘mi piace’ a un commento in cui le è stato scritto: “Hai lei [la cagnolina, ndr] e hai noi, semplicemente ti sei salvata“.

Chiara Ferragni, la citazione alla falena

A questi c’è da aggiungere una storia Instagram di un paio di settimane fa in cui Chiara Ferragni ha immortalato una scritta in inglese: “Come una falena verso la fiamma“. Una frase che secondo Selvaggia Lucarelli era rivolta a Fedez, dato che “falena” è il soprannome che lei gli ha dato da tempo. “C’è arrivata finalmente“, ha commentato.