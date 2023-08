Sono passati 10 mesi da quando Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la rottura dopo una vita passata insieme. Ora lui sta con la modella Virginia Stablum che ha rappresentato l’Italia a Miss Universo lo scorso anno, mentre lei ha da poco annunciato il flirt con Matteo Napoletano. Qual è stata la reazione della sorella?

La reazione di Chiara Ferragni al nuovo fidanzato di sua sorella Valentina

Matteo Napoletano è (anzi, era, almeno fino a oggi) un perfetto sconosciuto di 22 anni nato a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Ora è il fidanzato della sorella minore della più famosa imprenditrice digitale del nostro paese. Sorella che ha benedetto questa relazione. Chiara Ferragni ha infatti avuto questa reazione dopo aver visto la foto di Valentina e Matteo abbracciati in mare: “Felicissima per voi, ti meriti di sentirti così sorellina“.

Lo scatto è stato pubblicato da Valentina Ferragni sul suo profilo Instagram durante una vacanza sull’Isola di Saint Barts nel mare dei Caraibi. “Giovani (o dovrei dire più giovane?), selvaggi e liberi“, ha scritto nella didascalia. Questo perché lei è più grande di lui di nove anni e questo è stato oggetto di numerose critiche.

In questi dieci mesi di “singletudine” a Valentina Ferragni sono stati attribuiti vari flirt, fra cui uno con l’attore spagnolo di Elite, Alvaro De Juana. Notizia subito smentita dalla diretta interessata: “A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo [il cane, ndr] è l’unico uomo della mia vita. Mi dispiace rovinarvi la fake news“.

Le foto di Matteo Napoletano su Instagram