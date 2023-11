La reazione di Bugo al licenziamento di Morgan da X Factor

Dopo aver ricevuto la conferma ufficiale dell’allontanamento di Morgan da X Factor, ecco arrivare anche la reazione di Bugo.

In seguito al comunicato ufficiale diffuso da Sky questa mattina circa l’allontanamento di Morgan da X Factor, visto quanto accaduto la scorsa settimana, sui social sono arrivati moltissimi commenti da parte degli utenti.

Al momento sembra che nessuno prenderà il posto del cantante nel ruolo di giudice ad X Factor, per cui la giuria vedrà la partecipazione solo di Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Per quanto riguarda gli Astromare, rimasti senza coach, si apprende che saranno seguiti direttamente dalla produzione musicale di X Factor ed al termine dell’esibizione riceveranno il giudizio dei maestri. Dopodiché il gruppo in gara sarà messo nelle mani del pubblico, il quale potrà votare da casa.

Il commento di Bugo

Bugo non si è fatto mancare l’occasione per lasciare un commento. Come è noto, infatti, i due artisti non sono in ottimi rapporti e Bugo ha sfruttato l’occasione per ricordarlo. L’ultimo contatto avvenuto in pubblico tra Morgan e Bugo risale a Sanremo 2020 quando aveva abbonato il palco dopo aver scoperto le modifiche effettuate sul teso che portavano in gara. Il commento è nato sotto il post pubblicato nel profilo X (nuova denominazione di Twitter) del talent show e recita semplicemente una risata “Ahahahahahahahahahahah”.

Nel frattempo il pubblico del talent e gli utenti dei social sono in attesa della risposta da parte di Morgan, che molto probabilmente non tarderà ad arrivare, considerando il carattere del cantante. A fanpage Morgan ha detto “Una volta c’era l’editto bulgaro: il mio è l’editto satellitare”. Alla stessa qualche giorno fa aveva dichiarato: “Sono venuto a risollevare un programma che era agonizzante, è stato difficile perché c’è stato chi si è opposto”.

Attendiamo ora le dichiarazioni che emergeranno nella conferenza stampa attesa per oggi su whatsapp.