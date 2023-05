La reazione di Alice e Camilla quando hanno scoperto di non essere state scelte da Luca Daffrè

Luca Daffrè ha fatto la sua scelta e nella puntata odierna di Uomini e Donne abbiamo potuto vedere anche la reazione di Camilla e Alice, le altre due sue corteggiatrici che sono rimaste “a bocca asciutta”.

La scelta di Luca è Alessandra ❤️ #UominieDonne pic.twitter.com/2jAxhtFLFH — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 10, 2023

Come abbiamo potuto vedere, Luca Daffrè ha deciso di chiamare in studio solo la sua scelta, la surfista Alessandra Somensi, andando a parlare con le altre due corteggiatrici non scelte in un secondo momento, fuori gli studi televisivi.

“Oggi ho fatto una scelta e ho scelto Alessandra. Ho capito che era la persona che mi faceva stare bene” – ha esordito Luca Daffrè rivolgendosi alle ragazze – “Ho preferito magari non vedere voi per portare avanti una cosa senza prendervi in giro”.

La reazione di Alice e Camilla

Parlando poi a Camilla ha aggiunto: “Non ti nego che con te c’è stata un sacco di attrazione, sono stato vero anche in quello. Solo che in questo momento qua magari sento che Alessandra può darmi quello che cerco. Sei una persona super dolce, ho avuto un senso di protezione nei tuoi confronti. Era una cosa che però finiva lì“. La reazione della ragazza è stata tutt’altro che toxic, anzi: “Penso che tu abbia fatto la scelta giusta“, gli ha detto. Anche la reazione di Alice è stata tranquilla e pacata: “Va benissimo. Non ti preoccupare, stai sereno. Spero tu abbia fatto una scelta di cuore. Noi ci siamo visti tre volte“.

Ecco il video: