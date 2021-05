Damiano David dei Maneskin all’Eurovision Song Contest ha infranto molti cuori, ma in particolar modo quello di Sanja Vučić, la bella mora del trio delle Hurricane, le rappresentanti della Serbia.

In più di un’occasione Sanja Vučić ha manifestato pubblicamente il proprio interesse per Damiano: “Quali sono le mie canzoni preferite di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, di Damiano” – e ancora – “Da quando ho visto il video di ‘Zitti e Buoni’ mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa… ma sono single! Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”.

La cantante di Loco Loco è poi riuscita a strappare anche una foto insieme a Damiano che ha successivamente pubblicato nelle sue storie di Instagram. Nella foto, Sanja Vučić, oltre al tag al profilo del cantante, ha aggiunto la scritta ‘Next step’ con tanto di anello di fidanzamento.

La reazione della cantante serba Sanja Vučić all’esibizione dei Maneskin all’Eurovision: il video backstage

Oltre ad esserne innamorata platonicamente, Sanja Vučić ha dimostrato anche di essere una fan dei Maneskin: ecco la sua reazione durante la performance di Zitti & Buoni durante la serata finale dell’Eurovision Song Contest.

Tutte le volte che la cantante serba ha parlato di Damiano:

le vrenzole della serbia innamorate di damiano pic.twitter.com/xq6O4cwKJ3 — giuliå (@hheartvless) May 24, 2021

La Kim Kardashian delle Hurricane (Serbia 🇷🇸) pazza dei Maneskin 💪🏻 #ESCita pic.twitter.com/3vjxltAOFu — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 23, 2021