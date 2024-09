La reazione della cantante nel video

Shakira ha vissuto un’esperienza spiacevole durante una performance a Miami, dove un fan l’ha ripresa con il cellulare sotto la gonna mentre si esibiva insieme ad Anitta. L’episodio si è verificato il 14 settembre, in occasione del lancio del loro nuovo brano “Solterra”. Nonostante i tentativi di Shakira di coprirsi e di chiedere al ragazzo di smettere, il molestatore è andato avanti, costringendo la cantante a lasciare il palco visibilmente infastidita. Questo inquietante evento ha generato un’ondata di indignazione sui social media, con molti fan che hanno espresso solidarietà nei confronti dell’artista.

Il video dell’incidente è diventato virale, mostrando Shakira danzare e poi interrompersi per coprirsi. Dopo uno scambio di parole con il pubblico, ha deciso di abbandonare la scena. Questo non è l’unico problema recente affrontato dalla cantante; ha anche avuto difficoltà con il fisco spagnolo. Infatti, ha recentemente comunicato di aver raggiunto un accordo con le autorità fiscali relative a un’accusa di evasione fiscale di 14,5 milioni di euro, ma non è rimasta completamente soddisfatta della conclusione della questione. In un’intervista, ha criticato l’Agenzia delle Entrate spagnola, suggerendo che il loro approccio fosse volto a mostrare “trofei di caccia”.

Shakira ha ribadito di aver pagato più tasse del dovuto e ha affermato che tutti i suoi guadagni in Spagna sono stati versati allo Stato spagnolo. Oltre ai problemi legali, la cantante ha anche attirato l’attenzione per i testi delle sue nuove canzoni, in cui non ha risparmiato critiche verso l’ex marito Gerard Piqué e la sua famiglia.

In sintesi, Shakira sta affrontando una serie di sfide che vanno dall’invasione della sua privacy da parte di un fan, fino a questioni fiscali complesse. La sua resilienza e il supporto dei fan rimangono forti di fronte a queste difficoltà, rendendo l’artista un simbolo di determinazione e coraggio.