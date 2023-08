la reazione del suo cane Bassotto

Il giovane cantante è scomparso da ormai due anni e a sentire la sua mancanza è il suo dolce Bassotto: la sua reazione commuove i fan.

Per i cani, la perdita di un umano o di un altro animale domestico può avere un impatto traumatico sulla loro vita. Proprio come gli esseri umani, i nostri amici a quattro zampe soffrono per l’assenza di qualcuno che amano, quindi è importante sapere come aiutarli. Se non si sa di cosa si parla, il web offre molte testimonianze in merito, come il bassotto del defunto Michele Merlo.

La reazione del Bassotto commuove il web: il fedele amico ricorda il defunto cantante

Come i cani sono i nostri migliori amici, anche loro possono attaccarsi emotivamente al loro umano preferito. Così è stato per il Bassotto del defunto Michele Merlo, partecipante del programma Amici, che con il suo gesto ha commosso la famiglia e tutti i suoi fan.

La mamma del defunto artista ha pubblicato una foto sul profilo dedicato al Bassotto di nome Martino, @michiamomartino. Martino era il fedele amico a quattro zampe di Michele Merlo, scomparso il 6 giugno 2021 a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. La sua scomparsa non ha lasciato un grande vuoto soltanto all’interno della famiglia, ma anche del piccolo animale. La mamma di Michele ha scelto un giorno speciale per onorare il cucciolo, ovvero la Giornata Internazionale del Cane, condividendo una foto speciale che ha commosso tutti i fan della piattaforma.

Nella foto si può vedere il dolce Bassotto mentre dorme sopra la foto del suo umano scomparso due anni fa e con la didascalia “E quando senti il vento che ti trafigge le costole sai chi ti sta abbracciando“, ha strappato una lacrima ha tutti gli utenti. Non è la prima foto che la madre pubblica per onorare il legame che Martino aveva con Michele. Pochi mesi dopo la morte del cantante, era apparsa sulla pagina del social una foto della coppia, dove mostrava il cucciolo accoccolato dentro il giubbotto di Michele con la didascalia: “Qui mi sento protetto“.

I cani, quando subiscono una perdita, possono mostrare segni di confusione, paura o depressione. Se si tratta della perdita del padrone, si può notare che i cani, all’inizio, cercano di capire dove sia andata a finire quella persona, trascorrere più tempo nel suo letto o nel suo spazio preferito.