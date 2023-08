Il suo papà umano se ne va di casa senza salutarlo e il pitbull ha una reazione strana e inaspettata documentata da questo video.

Ancora oggi veniamo completamente sorpresi da alcuni comportamenti o reazioni dei nostri amici a quattro zampe. Sappiamo molto bene quanto si affezionino alle persone e come possono rimanerci male per molte cose. È il caso, questo, di un cane che ha visto il suo papà umano andare via di casa senza salutarlo. Naturalmente, il cane è rimasto molto male di questo comportamento e non si è vergognato di manifestare i suoi sentimenti. La mamma umana ha filmato tutto e pubblicato il video sui social. Cerchiamo di capire meglio che cosa è successo e come ha reagito questo bellissimo cane in questa circostanza.

Il suo papà va via senza salutare: la reazione del pitbull è inaspettata

I cani sviluppano un senso di attaccamento ai loro padroni molto forte. Ci sono alcune razze particolarmente leali, fedeli e affettuose, oltre che protettive. Quindi, andare via di casa, anche per alcuni minuti, per loro può rivelarsi un affronto e un dolore.

Lo possiamo vedere molto bene in questo adorabile Pitbull che si chiama Rusty. Lui ha sviluppato un rapporto molto speciale con il suo papà umano e quando quest’ultimo si è allontanato da casa, lui è rimasto terribilmente ferito. A complicare il tutto è stato proprio il comportamento dell’uomo che se ne è andato senza salutare il cane.

Nel video fatto dalla mamma umana si vede il cane davanti alla porta con un’espressione molto triste e affranta. Lei gli parla e gli dice che comunque lei è presente ed è lì per lui, ma al cane sembra non importare affatto. Ad un certo punto si gira e la guarda ma il suo sguardo è chiaro: vuole il suo papà e non la sua mamma.

Dopo aver alzato le orecchie per ascoltare quello che le diceva la mamma, Rusty ha deciso di ignorarla e ha iniziato a fare dei lamenti. Non solo, si è accovacciato sul pavimento con lo sguardo fisso sulla porta ad aspettare il ritorno del suo papà.

Questa reazione, forse un po’ esagerata, ha generato moltissimi commenti sui social. Alcuni hanno sorriso, altri si sono quasi commossi nel vedere l’affetto di questo cane e la tristezza infinita che stava provando.

Spesso i cani possono soffrire di abbandono quando i proprietari li lasciano da soli a casa. Bisognerebbe provare a ridurre questo stress perché a lungo andare può provocare dei disturbi psicologici nel cane.

@rustytheminipittie He does *NOT* do this when I leave 😅 #ministaffy #staffylove #dogsoftiktok ♬ original sound – Rusty

Rusty dovrebbe accettare che il suo papà ogni tanto debba allontanarsi, ma anche l’uomo dovrebbe far sentire di più la sua vicinanza. Allo stesso modo, anche la mamma potrebbe rafforzare maggiormente il suo legame con il cane in modo da non farlo sentire solo e abbandonato.

Basta un po’ di pazienza e, magari, ci si può rivolgere al veterinario a ad un esperto di comportamento canino. A volte bastano poche accortezze per risolvere piccoli problemi come questo.