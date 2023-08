la reazione del gatto di casa è spiazzante

La famiglia decide di adottare un tenero agnellino ma quando arriva a casa la reazione del gatto spiazza tutti: il video è virale.

Il web è ricco di contenuti che hanno come protagonisti i nostri amici a quattro zampe, sono anche quelli che diventano facilmente più virali. I loro comportamenti fanno divertire ed emozionare a seconda dell’occasione. Ogni animale ha un suo comportamento unico come il gattino diventato virale quando un agnellino ha invaso i suoi spazi.

Dopo aver adottato un agnellino, arriva la reazione virale del gatto

Un video adorabile è diventato virale dopo che il gattino ha dato il benvenuto ad un agnellino. Una donna ha portato a casa sua un agnello, cosa che il gatto di famiglia non ha sembrato gradire. In risposta alla presentazione del nuovo compagno di casa, il micio ha iniziato a miagolare in un modo strano, il quale ha fatto divertire la sua proprietaria e tutto il web.

La clip è stata condivisa dall’account @beluuwilkins ed è diventata rapidamente virare su tutti i social network, accumulando quasi 3 milioni di visualizzazioni e aggiungendo migliaia di “mi piace” e centinaia di commenti solo contando quelli di TikTok. La chiave del successo è stato, di certo, il visibile disagio del felino, il cui inconfondibile miagolio suona come se stesse dicendo “No“. “Porti un agnellino in casa e al tuo gatto non piace…“, scrive la proprietaria degli animali all’inizio del video. Tuttavia, sebbene la prima impressione del gatto nei confronti del suo nuovo coinquilino sia stata strana, col tempo i due hanno iniziato ad accettarsi e ad andare più d’accordo.

Alla fine del video, la donna mostra i due animali che dormono insieme in un lettino e accompagna il post con la descrizione: “Una storia d’amore“. Nel frattempo, gli utenti hanno dimostrato simpatia e non hanno esitato a fare battute, sottolineando quanto fosse buffo il miagolio del gatto quando ha visto l’agnello per la prima volta: “Non so cosa abbia detto, ma sono d’accordo“; “Il gatto: portalo fuori di qui“; “Contesto: Nou Nou Nou Nou Nou Nou hahaha“.

@beluuwilkins Una historia de amor😂🥰 #animales #amor #humor #fyp #viral ♬ sonido original – Belen Toro Wilkins

Altri invece si sono innamorati della tenera storia, di come i due animaletti siano passati da un primo contatto imbarazzante a diventare grandi amici. Alcuni utenti hanno ricordato le proprie esperienze di introduzione di un nuovo membro della famiglia ai loro mici: “Che cosa divina“; “La mia gatta ha fatto così quando ha visto il nuovo taglio di capelli dei miei cani“.