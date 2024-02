la reazione del felino nel video

Un video condiviso su Instagram mostra la reazione di un gatto alla vista di un gruppo di ricci che gli si avvicinano: le immagini da non perdere.

I video che hanno per protagonisti gli animali riescono sempre a conquistare l’attenzione del grande pubblico dei social network. Che siano divertenti, commoventi o semplicemente interessanti da vedere, questi filmati ottengono milioni e milioni di visualizzazioni e condivisioni, regalando momenti di allegria, spensieratezza e riflessione agli spettatori. E questo è anche il caso di un video avente per protagonisti un cucciolo di gatto dal manto bianco e nero e un gruppo di ricci.

La reazione del gattino all’avvicinarsi del gruppo di ricci: le immagini in un video su Instagram

Il filmato è stato condiviso su Instagram su due profili dedicati agli amanti dei ricci, Hedgehog lovers (all’account social @hedgehog_. lovers) e Cute Hedgehog mom (all’account social @cute hedgehog mom).

Nel filmato condiviso sui social network viene mostrato un gattino dal manto bianco e nero all’interno di una piscina gonfiabile per bambini. Il piccolo felino è circondato da un gruppo di ricci, che gli si avvicina sempre di più. I piccoli ricci protagonisti del video condiviso su Instagram si trovano con molta probabilità in un centro di recupero per la fauna selvatica prima di poter essere reintrodotti in natura nel loro habitat.

Alla vista dei ricci, il micetto protagonista del filmato inizia a indietreggiare, poi, spaventato dagli aculei dei piccoli animali fa un salto su se stesso e cerca di allontanarsi il più possibile. Una reazione più che giustificata dalla pericolosità che gli aculei rivestono per il felino.

I ricci, piccoli mammiferi appartenenti alla famiglia delle Erinaceidae, si contraddistinguono per caratteristiche morfologiche arcaiche che li accomunano ai primi mammiferi comparsi sulla Terra al termine del Cretaceo. Nel riccio grande importanza rivestono gli aculei, che gli permettono di difendersi dai predatori e dalle minacce esterne. Non è insolito trovare in casa o in giardino un riccio. In tali casi occorre accertarsi che le condizioni di salute dell’animale siano buone; in caso contrario è consigliato portare il piccolo mammifero presso un centro per il recupero della fauna selvatica. (di Elisabetta Guglielmi)