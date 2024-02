La reazione del cucciolo di Bassotto quando sente il suo giochino

Spopola su TikTok il video che mostra la reazione di un cucciolo di razza Bassotto al rumore del suo giochino preferito: le immagini del piccolo quattro zampe hanno conquistato il cuore degli utenti del web.

Tra i filmati che circolano maggiormente sui social network e che riscuotono più successo vi sono quelli che hanno per protagonisti gli animali. Sono in particolare i quattro zampe domestici a rallegrare con i loro comportamenti le giornate di chi li osserva. Che compiano azioni divertenti, buffe, dolci o commoventi, gli animali riescono sempre a suscitare l’entusiasmo da parte degli utenti del web, che condivideranno filmati e foto dei quattro zampe. Tra i video che hanno ricevuto il maggior numero di visualizzazioni in questi giorni c’è un filmato che mostra una cucciola di razza Bassotto alle prese con il suo giochino preferito.

La reazione della piccola cagnolina di razza Bassotto al rumore del suo giochino: il video incanta TikTok

Le immagini sono state condivise dalla famiglia umana della cagnolina sul profilo TikTok dell’utente Nico, all’account social @_nico moon_ Nico.

La protagonista del video condiviso su TikTok è una cucciola di razza Bassotto di soli due mesi di vita. La piccola, dal manto marroncino chiaro con macchie di colore marrone più scuro, si chiama Pepita ed è da poco arrivata nella sua nuova casa dove ha conosciuto la famiglia adottiva.

Il filmato mostra la cagnolina Pepita mentre riceve le coccole dalla sua nuova umana. Al suono del fischietto del suo giochino preferito, la cucciola si arresta di colpo. Solleva il musetto, inclina la testa per capire meglio da dove proviene il rumore e si slancia in avanti nel tentativo di afferrare il suo giocattolino. La reazione dolce della piccola quattro zampe ha emozionato milioni di utenti del web.

Come dimostra l’esempio di Pepita, i cani di razza Bassotto sono dotati di una grande intelligenza e di un carattere docile. Perfetti per le famiglie numerose e particolarmente adatti per chi ha dei bambini, i Bassotti amano giocare e trascorrere il tempo in compagnia dei loro umani. Come tutti i cani, anche i Bassotti hanno bisogno di giochi e attività che stimolino la loro mente e che richiedano un’attività fisica.

Il giochino tanto amato dalla piccola Pepita ha proprio la funzione di favorire l’attività fisica della cagnolina e di stimolare le sue capacità cognitive. La dolcezza della cucciola di Bassotto alle prese con i giochi nella sua nuova famiglia offre ancora una volta una testimonianza del modo in cui gli animali domestici riescano a rallegrare le giornate di chi ha la possibilità di assistere alle loro vite. (di Elisabetta Guglielmi)