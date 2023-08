la reazione del cane nel box è imperdibile

Dalla reclusione alla libertà: l’imperdibile reazione di un cane quando capisce di essere stato adottato e sta per lasciare il box del rifugio per sempre.

Quanto può essere felice un cane randagio nel momento in cui capisce di essere stato adottato e di avere una nuova famiglia che si prenderà cura di lui? Naturalmente sarà contentissimo e mostrerà la sua gioia in moltissimi modi diversi. Un cagnolino di nome Benny, ad esempio, ha avuto una reazione talmente dolce alla vista dei suoi nuovi umani che il video che ritrae mentre sta per andare via dal canile insieme ai proprietari è stato condiviso sui social network e ha ricevuto migliaia di visualizzazioni.

La reazione del cane quando capisce di essere stato adottato: i salti di gioia alla vista dei nuovi umani

Il filmato è stato caricato sulla pagina Facebook (account social @Saving Carson Shelter Dogs) del rifugio in cui Benny ha a lungo vissuto, il Saving Carson Shelter Dogs, situato a Gardena, una città della Contea di Los Angeles in California.

Recuperato in strada mentre vagava da solo e portato al Saving Carson Shelter Dogs, questo cagnolino di razza simil Pit Bull dal manto nero e bianco ribattezzato con il nome di Benny ha trascorso tantissimo tempo in un box freddo e solitario sperando che qualcuno lo adottasse e liberasse dalla sua prigionia. Finalmente un giorno il suo grande desiderio è stato realizzato: Benny si è svegliato e ha trovato nel suo box due persone. All’inizio intimorito, il quattro zampe è uscito dalla cuccia e si è seduto poco distante osservando con curiosità l’uomo e la donna di fronte a lui. Dopo alcuni minuti, Benny si è avvicinato alla sconosciuta che lo stava chiamando e si è fatto mettere il collare. Non appena la donna lo ha portato fuori dal box, il cagnolino si è finalmente reso conto di essere stato adottato.

La sua reazione all’inaspettata adozione ha commosso i volontari del rifugio e i nuovi proprietari: Benny ha iniziato a saltare per la gioia mentre camminava a fianco della donna. Così si legge nel post al video condiviso su Facebook: «This special little guy captured the hearts of everyone who stopped by his kennel. He hit the jackpot when this beautiful family chose to take him home. Thanks for all you sharing checkout his freedom walk filled with lots of jumps and tail wagging! Happy life sweet Benny » (tradotto in italiano: «Questo piccolo ragazzo speciale ha catturato i cuori di tutti coloro che si sono fermati vicino al suo canile. Ha vinto il jackpot quando questa bellissima famiglia ha scelto di portarlo a casa. Graziea a tutti voi che avete condiviso, guardate la passeggiata di libertà di Benny piena di salti e scodinzolii! Felice vita dolce Benny»).

Come testimoniato dal video, Benny ha mostrato così a tutti quanti la sua gioia per essere stato adottato e la riconoscenza verso i suoi nuovi padroni. I suoi salti di gioia non appena ha compreso che avrebbe lasciato il canile e la sua corsa vicino ai box degli altri quattro zampe del rifugio per salutarli hanno commosso tutti. Continuando a saltare e a correre durante la sua prima passeggiata di libertà, il dolce Benny ha trascinato lui stesso i padroni fuori dal canile pronto a vivere la sua nuova vita in una casa tutta per sé. (di Elisabetta Guglielmi)