la reazione del cane è spettacolare

Il cane è rimasto incignato quando la sua mamma le ha fatto interrompere il gioco: la sua reazione lascia senza parole.

I cani amano giocare e alcuni amano particolarmente giocare in acqua. È il loro momento preferito della giornata, tanto che non vedono l’ora di arrivare in spiaggia o al lago per fare il bagno tutto il giorno. Tuttavia se questo momento viene interrotto, nulla può andare e questo cucciolo lo sa.

Le fa interrompere il momento di gioco: la reazione del cane dice tutto

Cookie è un’adorabile cucciola di Jack Russell che ha recentemente sorpreso la sua mamma esprimendo la sua indignazione dopo essere stata costretta a riposare per soli 10 minuti durante una divertentissima giornata in spiaggia.

Il video della scena è stato condiviso su TikTok e ha ottenuto più di tre milioni di visualizzazioni. Il Jack Russel è noto per la sua inesauribile energia e l’amore per l’acqua, e Cookie non fa eccezione. Inoltre, la cagnolina sembra avere un legame speciale con il mare, visto che come si comporta non appena mette la zampa in acqua. I cani di razza Jack Russell sono noti per essere estremamente attivi e pieni di energia. Originari dell’Inghilterra, sono stati allevati per cacciare piccoli animali, il che spiega la loro agilità e resistenza. Amano giocare, curiosare e sono caratterizzati da estrema intelligenza.

Quando Cookie è stata portata in spiaggia, la sua emozione era palpabile. Correva e saltava tra le onde, dimostrando la sua gioia e il suo amore per l’acqua. Tuttavia, durante il momento di gioco, la sua mamma ha deciso di imporgli una breve pausa per consentire alla cucciola di riposare ed evitare uno sforzo eccessivo. È stato in questo momento che Cookie ha espresso la sua indignazione in modo insolito.

Ha iniziato a piangere e ad abbaiare mentre la sua proprietaria filmava la scena. Cookie è rimasta al guinzaglio a riposare all’ombra, ma nonostante ciò, era chiaramente scontenta della pausa forzata. Questa reazione inaspettata di Cookie può essere attribuita alla personalità e all’energia tipiche del Jack Russell, in quanto sono noti anche per la loro determinazione e testardaggine, oltre che per la loro grande intelligenza. A quanto pare, la cagnolina non ha capito il motivo della pausa e semplicemente non voleva interrompere il suo divertimento in spiaggia. Dopo la breve pausa, Cookie è stata liberata per spendere ancora un po’ di energia. Alla fine del video la si può vedere lanciarsi verso il mare.