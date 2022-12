La reazione del cane al massaggio con uno strumento speciale

La padrona di un cane ha fatto impazzire il suo cucciolo con un massaggio e ha ripreso in un video la fantastica reazione del peloso.

I cani sono degli animali davvero buffi e le loro reazioni ai gesti dei padroni possono esserlo ancora di più. Quando decidiamo di utilizzare degli strumenti che per noi possono essere normalissimi, a loro potrebbe sembrare davvero qualcosa di strano. Una donna ha deciso di registrare un momento davvero divertente in compagnia del suo amico a quattro zampe. La ragazza ha pensato di provare sulla testa del cucciolo un particolare strumento per il massaggio e la reazione del cane è tutta da ridere. Il video è stato pubblicato in origine su Tik Tok ma ha poi fatto il giro del web per la sua simpatia.

Il cane reagisce in modo divertente allo speciale massaggio della sua padrona e il video spopola sul web

I cani sono degli animali davvero speciali! Riescono a donarci ogni giorno tantissimo affetto e dei momenti indimenticabili in loro compagnia. Sono anche degli animali molto buoni, infatti molti di loro si lasciano fare davvero ogni cosa dalla persona che più amano.

Spesso i padroni si divertono a provare delle cose con il proprio quattro zampe e altrettanto spesso decidono di registrare quei momenti e di condividerli sui social per mostrarli a tutto il mondo. Tik Tok, Instagram, YouTube e tutte le altre piattaforme sono davvero ricche di video divertenti i cui protagonisti sono proprio i cani.

Tra le centinaia di migliaia di video che girano nel web i preferiti dagli internauti sembrano essere proprio quelli in cui compaiono degli animali. Moltissimi di questi video riescono a strappare un sorriso grazie ai divertenti comportamenti che vengono ripresi.

Da qualche tempo gira tra i diversi social il filmato della fantastica reazione di un cane ad un massaggio speciale fatto dalla sua padrona. La donna ha deciso di provare con il suo cucciolo uno strumento che andava molto di moda qualche anno fa e che moltissime persone hanno ancora in casa.

I cani amano essere coccolati ma questo in particolare sembra apprezzare davvero tantissimo lo speciale strumento con cui ha deciso di coccolarlo la sua padrona.

Si tratta di un massaggiatore per cuoio capelluto, uno strumento che solitamente viene utilizzato dagli esseri umani per provocare un senso di relax e rilasciare le tensioni che si concentrano sulla testa.

La donna ha deciso di provarlo con il suo fido e di riprendere il tutto in un video.

La reazione del cane al massaggio con quello speciale strumento è davvero fantastica. Il cucciolone inizia a fare delle espressioni davvero divertenti una volta che la padrona inizia ad usarlo sulla sua testa e sembra proprio che non voglia farla smettere!

Il divertente video, pubblicato in origine su Tik Tok, è stato ricondiviso dal profilo Instagram @blackvolfpl e ha ricevuto quasi 10 mila visualizzazioni e centinaia tra like e commenti degli instagrammers. (G. M.)