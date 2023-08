la reazione dei mici lascia senza parole

Arriva in casa un nuovo amico per i suoi gatti: la reazione di ciascuno dei due mici lascia tutti senza parole.

La mamma umana di due gatti abituati a vivere in simbiosi non immaginava che l’arrivo in casa di un “amico” molto speciale potesse generare una simile reazione nella coppia di felini. Il simpatico video pubblicato su Facebook dalla donna, il 25 luglio scorso, è divenuto virale in breve tempo, mostrando agli utenti in rete come i 2 mici si rapportano con la loro adottiva mascotte inanimata. Il risultato finale, a poche ore dall’approdo del micio di peluche regalato alla coppia di felini, ha stupito tutti per la sua unica dolcezza.

Arriva un nuovo amico per i nostri gatti in casa: la reazione dei mici Kodi e Shorty lascia senza parole

La didascalia alla virale clip risulta esplicativa di quel che mostreranno – nel frattempo – le sue dolcissime immagini in movimento. La pagina di “Shorty and Kodi” desidera raccontare al suo pubblico di “quella volta” che la sua realizzatrice di contenuti riguardanti in particolare i due micetti – Shorty e Kodi – ha “dato ai gattini il loro gattino“. L’interazione della coppia di gatti con il loro nuovo amico è di irresistibile tenerezza.

La clip dalla durata di 59 secondi svela brevemente come Shorty e Kodi abbiamo iniziato a interagire con il nuovo arrivato in casa. Inizialmente sorpresi dalla presenza del gattino di peluche, Shorty e Modi hanno gradualmente iniziato a rapportarsi ad esso, fino ad arrivare a non separarsi mai da lui durante i loro spostamenti da una stanza all’altra dell’appartamento.

Il gatto dal pelo nero, Kodi, e il suo fratellino maculato di bianco, Shorty, utilizzano un filo – a mò di guinzaglio – per guidare il piccolo gattino inanimato nelle loro passeggiate. Il loro modo di trasportarlo, assicurandosi che stia bene e che li stia seguendo, è davvero entusiasmante. Tra i giocattoli realizzati appositamente per intrattenere i nostri amati quattro zampe, vi sono degli specifici peluche per gatti.

In tal maniera, una delle attività perfette da fare con il micio, si è rivelata quella di osservare Shorty e Kodi mentre portano a passeggio il loro nuovo piccolo amico dal manto striato. Il peluche, pur avendo la tipica forma di un gatto, potrebbe ricordare più generalmente – per il suo modo di apparire – anche un altro esemplare di felino, come un peculiare esemplare di tigre in miniatura.

Le reazioni degli utenti sono state molteplice e di diversa natura. Tra i commenti più gettonati – rilasciati di seguito alla clip – vi sono, invece, i seguenti: “adoro come ‘cammina’ il gattino“, ha affermato una spettatrice. O ancora: “giuro di non aver mai visto niente di simile“. Stando al totale dei pareri condivisi sembra proprio che la disarmante “bontà” della scena, che ha mostrato Kodi e Shorty mentre stringono un profondo legame d’amicizia con il piccolo gattino di peluche, abbia inevitabilmente conquistato il cuore di ciascuno dei suoi spettatori.