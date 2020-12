Samantha De Grenet un paio di giorni fa, dopo aver discusso con Stefania Orlando, si è lasciata andare ad uno sfogo con Sonia Lorenzini pronunciando una frase che potrebbe costarle una squalifica.

“Quella [Stefania, ndr] non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo”.