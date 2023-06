Un malintenzionato vuole rubare il cane che aspetta il suo papà umano fuori dal negozio ma la reazione del fido lo sorprende.

Il tentativo di furto del cane che attendeva il suo padroncino di fronte all’ingresso di un locale nel centro cittadino del capoluogo lombardo è stato filmato dalle telecamere di sicurezza istallate al di fuori dell’attività commerciale. L’episodio si è verificato in pieno giorno, sotto lo sguardo indifferente di alcuni passanti che sembrerebbero non aver compreso quali fossero le reali intenzioni dell’uomo al momento del suo arrivo. A colpire gli utenti, però, che hanno visionato il contenuto sarebbe stata – invece – la decisa reazione del fido nei confronti dell’operare del malintenzionato.

Vuole rubare il cane fuori dal negozio: la reazione che sorprende il ladro

Siamo a Milano, è questo quanto raccontato dalle immagini in movimento del filmato pubblicato dalla Pagina Instagram di @milanobelladadio, appena 4 giorni fa. Il video è apparso in rete il 26 maggio e finora totalizzato oltre 10mila apprezzamenti da parte dei fan del pelosetto oppostosi al tentativo di rapimento.

Il segugio dal pelo grigio si trovava in posizione di attesa all’esterno di un locale su Via Montenero, quando – all’improvviso – uno sconosciuto notando il permanere sul marciapiede indifeso del fido ha pensato bene di slegarlo dal suo guinzaglio e di portarlo con sé.

Mentre il numero di pelosetti sottratti senza consenso ai loro padroni aumenta drasticamente nella nostra penisola, il triste tentativo fortuitamente non è riuscito ad andare in posto, grazie alla scaltrezza del cane che – non riconoscendo un volto amico nell’uomo che voleva trascinarlo via con nonchalance – si è letteralmente imputato sulle zampe costringendo il ladro – dopo alcuni strattonamenti – a desistere e ad allontanarsi a mani vuote.

Il cane che ha resistito sventando il rapimento si è dimostrato inoltre all’altezza di molte razze di cani da guardia maggiormente conosciute dagli esperti di quattrozampe.

Tra i numerosi commenti apparsi di risposta alla pubblicazione del filmato su IG spicca – ad oggi – l’appello di una donna che ha desiderato sensibilizzare l’opinione pubblica su un’abitudine che potrebbe favorire – seppur inconsapevolmente – le illegali azioni di alcuni malintenzionati.

Ovvero quella di lasciare senza alcuna protezione il proprio animale da compagnia all’esterno delle attività commerciali mentre ci si dedica alle proprie commissioni. “Per me è come lasciare un bimbo in un passeggino incustodito“, ha scritto l’utente ricevendo 465 like al suo intervento.