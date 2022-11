la reazione all’arrivo del cucciolo è virale

La vedova ha dovuto sopportare anche la perdita del suo amico a quattro zampe, la famiglia la sorprende con un nuovo cucciolo e la sua reazione è da brividi.

La presenza del proprio fedele amico a quattro a zampe è qualcosa di unico, purtroppo però bisogna fare i conti con lo scorrere del tempo. Una signora, ha dovuto affrontare la perdita del suo compagno di vita e poi del suo dolce cane nel giro di un anno. Un periodo difficile che ha dovuto affrontare con il sostegno della famiglia fortunatamente, la stessa famiglia che ha deciso di farle una sorpresa.

L’utente di TikTok @maryemmadavidson e la sua famiglia hanno deciso di fare qualcosa di speciale per la loro nonna, perché ha avuto un anno davvero difficile tra la scomparsa del marito e del suo cane. La sua famiglia sapeva che aveva bisogno di qualcosa che la tirasse su di morale. La sorpresa che di cui è protagonista, le avrà fatto capire che di persone che le vogliono bene ce ne sono ancora tante e che le rimarranno sempre vicine. Ad aggiungersi a questa lista di persone amate, c’è anche il nuovo arrivato.

La famiglia, per tirare su di morale la nonna, le ha fatto una bellissima sorpresa e le ha regalato un cucciolo di cane! La scena è stata pubblicata su TikTok ed è talmente tanto dolce che ha fatto commuovere migliaia di utenti. Una sorpresa riuscita al 100% vista la reazione della vedova, che tra le lacrime abbraccia il nuovo arrivato in famiglia. Le reazioni al video sono state migliaia, così come sono centinaia i commenti lasciati sotto al TikTok.

@maryemmadavidsonMy sweet grandmother needed this baby. My grandfather passed away last year and the dog that just passed away was his dog. we just didn’t want her to be lonely anymore…so everyone meet Josie!!♬ Bundle of Joy (From “Inside Out”) – Benny Martin