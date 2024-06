La realtà supera ogni fantasia, il suo modo di sedersi ha sconvolto il web

Alcune volte la realtà può superare la fantasia e basta cambiare punto di vista per scoprire quanto la verità fosse semplicemente sotto i nostri occhi.

Guardando alcuni scatti però la prima impressione può senza dubbio colpire nel profondo, così come è successo con l’immagine di cui stiamo parlando, uno scatto che ha fatto il giro del web e che ritraeva, o almeno sembrava ritrarre, un bambino vestito da cane. Un costume degno di nota senza ombra di dubbio, cambiando prospettiva però la realtà è balzata dinanzi gli occhi di tutti lasciando inevitabilmente argomento i tanti internauti che vi si sono imbattuti.

“Un gran simpaticone!”: Dopo aver visto lo scatto saranno in tanti a desiderare un Goldendoodle

Anche nel mondo animale le stranezze non finiscono mai, soprattutto quando si parla di animali cresciuti fianco a fianco con l’uomo e che di esso sono solito copiare alcune caratteristiche. Sono in molti, infatti, ad essere convinti che un animale possa somigliare al proprio padrone, in particolare modo quando si parla di animali intelligenti ed empatici come i cani, nessuno però avrebbe mai immaginato che alcuni potessero arrivare a tanto!

Lo stupore è stato incredibile innanzitutto per Lawrence, l’amorevole padroncina del cucciolo di Goldendoodle di nome Brady, quando uscendo da casa e passando per il sottoscala si è trovata davanti la scena. Con la coda dell’occhio la ragazza ha infatti scorto una figura umana, mettendo a fuoco però ha subito capito che si trattava in realtà del suo cucciolo.

Per fortuna Lawrence ha avuto il tempo di scattare una foto altrimenti sarebbe stato difficile credere a quello che aveva visto, il cane seduto sul gradino della scala sembrava però effettivamente somigliare ad un bambino, solo vestito con un’adorabile costume! Girando la telecamera e guardando il tutto da una nuova prospettiva la verità è tuttavia venuta fuori, nessun bambino vestito da cane ma solo una postura davvero insolita per un cane ha contribuito a creare tale confusione.

Come confermato dalla padrona sul suo stesso profilo Tik Tok, Brady non è nuovo ad assumere pose buffe come questa, solo che in alcuni casi riesce a superarsi continuando a stupire tutti. Con un cucciolo come lui in casa non ci si annoia mai, questo è poco ma sicuro, la verità però è che ogni cane sa essere straordinario e la convivenza con questi animali è sempre in grado di meravigliarci in ogni occasione.