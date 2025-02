La Realtà di Noi

Durante la settimana del Festival di Sanremo, l’assenza di Andrea Iannone, fidanzato di Elodie, ha suscitato curiosità. La verità è che Iannone si trovava in Australia per prepararsi al suo ritorno in SuperBike, ma nonostante la distanza e le difficoltà del fuso orario, ha seguito tutte le esibizioni della compagna. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha condiviso la sua frustrazione per il fuso orario, ma ha ribadito l’importanza di sostenerla: “Ci tenevo”, ha affermato.

Oltre alla relazione amorosa, Iannone esprime una profonda stima per il lavoro di Elodie, ammettendo che la sua dedizione lo rende felice. Iannone è convinto che Elodie affronterà le sfide artistiche dell’anno con determinazione. Riguardo al loro rapporto, ha smentito le voci di crisi, suggerendo che tra loro le cose procedono bene. Entrambi non escludono progetti futuri come il matrimonio o la creazione di una famiglia, ma intendono prendere il loro tempo.

In aggiunta, Elodie ha cominciato a interessarsi al mondo delle corse, grazie a Iannone, superando la sua paura iniziale della velocità. Ha iniziato a seguire le gare e a documentarsi, dimostrando curiosità e interesse per la professione del compagno. Questo coinvolgimento nel motorsport evidenzia il sostegno reciproco nella loro relazione. In definitiva, l’amore tra Andrea Iannone ed Elodie sembra continuare a rafforzarsi, nonostante le sfide professionali e la distanza, esprimendo un legame basato sul rispetto e sul supporto.