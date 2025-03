La realtà delle auto volanti: Sveliamo il mistero dell’Alef Model Zero

Il sogno delle auto volanti è tornato alla ribalta con la Model Zero di Alef Aeronautics, una startup americana che ha rilasciato un video in cui il suo prototipo sembra sollevarsi dal suolo. Pur suscitando entusiasmo, molti dubbi emergono sulla reale natura del veicolo: è veramente un’auto volante o un drone camuffato? La Model Zero assomiglia più a un grande drone con ruote, piuttosto che a una tradizionale automobile. Il design e le eliche nascoste suggeriscono che si tratta di un eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) piuttosto che di un’auto volante.

Il video non offre garanzie sulla funzionalità reale del mezzo, mancando dettagli tecnici e riprese da angolazioni diverse. Anche se il test è avvenuto alla presenza di giornalisti, non ci sono evidenze di un conducente nel veicolo. La raccolta di oltre 3.300 prenotazioni al costo di 299.999 dollari solleva ulteriori interrogativi, considerando la scarsa disponibilità di informazioni tecniche sul funzionamento.

Nonostante la promessa di consegnare un modello commerciale entro il 2026, le normative per l’integrazione di auto volanti nello spazio aereo urbano rimangono un punto critico non affrontato. La Model Zero ha una velocità di 40 km/h, classificandola come LSV (Low-Speed Vehicle), che limita la sua praticità su strade più veloci. In sintesi, finché non ci saranno prove concrete della sua funzionalità, l’entusiasmo riguardo a queste auto volanti potrebbe apparire prematuro e investimenti in questo tipo di progetto dovrebbero essere considerati con cautela.