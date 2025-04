La realtà aumentata: un alleato nella lotta contro l’ansia

In Galles, è stato lanciato un progetto innovativo, sostenuto dal Cardiff Youth Service, che utilizza la realtà aumentata per supportare la salute mentale dei giovani. Attraverso un’applicazione creata dalla consulente Angela McMillan e dall’Università di Cardiff, è stato sviluppato uno strumento terapeutico per affrontare l’ansia, l’isolamento sociale e le difficoltà scolastiche degli adolescenti. L’app consente agli utenti di progettare un fiore virtuale e di modificarne l’ambiente, simulando condizioni atmosferiche e strutture di sostegno. Le immagini generate si sovrappongono alla realtà tramite la fotocamera dello smartphone, stimolando l’interazione sensoriale e il coinvolgimento emotivo.

I primi test hanno mostrato risultati promettenti, con i partecipanti che hanno riportato una diminuzione dell’ansia e un miglioramento nelle interazioni sociali. Questo successo è attribuibile anche alla socializzazione tra i ragazzi, che hanno interagito spontaneamente durante le prove. Nei prossimi mesi, l’efficacia dell’app sarà testata in alcune scuole, con un occhio di riguardo agli studenti neurodivergenti, per cui la comunicazione visiva può rappresentare un valido strumento per esprimere emozioni complesse.

La Commissaria per l’infanzia del Galles, Rocio Cifuentes, ha evidenziato come il numero di studenti che perde molte lezioni sia raddoppiato dalla pandemia, con l’ansia scolastica come principale causa. L’applicazione coinvolge attivamente anche gli adolescenti nella fase di progettazione, garantendo che l’approccio sia in linea con le loro esigenze. L’obiettivo è rendere la realtà aumentata uno strumento essenziale nel supporto psicologico scolastico, combattere la solitudine e l’abbandono scolastico, e trasformare l’intrattenimento in un aiuto concreto.