Il mondo della musica è pieno di cantanti omosessuali eppure quelli che hanno fatto coming out si contano sulle dita di una mano dato che tutti gli altri si celano dietro il non detto ed il non posso dire.

Tiziano Ferro e Marco Carta sono apertamente gay, Paola Turci ha dichiarato di essere bisessuale ma di odiare le etichette, Gianna Nannini vive serenamente la sua storia d’amore con la compagna Carla (con cui ha avuto la figlia Penelope), mentre Mahmood (nonostante nel corso degli anni i paparazzi lo hanno beccato baciarsi in pubblico con due ragazzi differenti) ha sempre dichiarato di non voler commentare la sua vita privata.

Anche Marco Mengoni un paio di anni fa ha fatto un discorso simile parlando di fluidità e di non accorgersi della scelta di “amare un uomo o una donna”.

“La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi. Mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi”.

Nel dubbio, molti altri cantanti non hanno ancora fatto coming out e interrogati da Le Iene in merito, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina del duo La Rappresentante di Lista, hanno risposto:

“Perché molti non fanno coming out? Credo perché ci sia ancora tanta discriminazione a riguardo” / “Credo che ci siano alcune persone che stanno intorno all’artista che credono che non sia una cosa da rendere pubblica. Per paura di vendere meno dischi?. Potrebbe essere”.

Voi che ne pensate?

La Rappresentante di Lista a favore del DDL Zan