Il duo La Rappresentante Di Lista è tornato al Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo grazie ad Amadeus, che li ha fortemente voluti su quel palco. Ed ha fatto bene, perché Ciao Ciao, il loro nuovo singolo in gara, è sulla carta già un tormentone radiofonico.

Il video ufficiale vede la partecipazione straordinaria di Peter Gomez ed al momento la Sala Stampa del Festival di Sanremo li ha posizionati al secondo posto.

Uno dei miei pezzi preferiti del Festival di Sanremo, bravissimi.



La Rappresentante Di Lista | Ciao Ciao | Testo

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

come il vento,

questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao Ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao Ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao Ciao

E con le gambe, con il cul0, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà,

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao Ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao Ciao

E con le gambe, con il cul0, coi miei occhi

Ciao Ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

e bonne nuit e Ciao Ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao Ciao

Buonanotte, bonne nuit

e bonne nuit e Ciao Ciao

Ciao Ciao

Ciao Ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

in città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao Ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao Ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao Ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao Ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao Ciao

E con le gambe, con il cul0, coi miei occhi