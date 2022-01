La Rappresentante di Lista a Sanremo 2022 con Ciao ciao: il significato del brano del gruppo rivelazione dello scorso Festival.

Rotto il ghiaccio lo scorso anno, La Rappresentante di Lista ha scelto di riprovarci. Band rivelazione del 2021, se si esclude ovviamente l’exploit dei Maneskin, la formazione di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha stupito tutti, conquistando con i propri cambiamenti di look, sempre molto colorato, e anche con un singolo che in radio è stato addirittura uno dei più trasmessi tra i brani di Sanremo. Anche per questo nel 2022 la loro partecipazione potrà riservare più di una sorpresa.

La Rappresentante di Lista, Ciao ciao: il significato

La canzone che La Rappresentante porterà sul palco dell’Ariston in questa nuova edizione del Festival s’intitola Ciao ciao. Un brano che probabilmente sarà molto lontano da Amare, ma che porta avanti riflessioni altrettanto interessanti.

Concerto

Il significato del testo non è stato rivelato, ma la stessa Veronica ha voluto spiegare da cosa nasce questo brano, che si basa su una riflessione non banale: “La parola ciao è una parola che sembra semplice, ma può essere l’inizio e la fine di tutto. E in questi due momenti estremi c’è la vita, la fine del mondo, la nascita. Mi sono resa conto che è densa di significati“.

La Rappresentante di Lista a Sanremo

La storia della Rappresentante di Lista a Sanremo è di fatto iniziata con l’avvento di Amadeus alla direzione artistica. Il gruppo, nonostante una carriera decennale, non si era mai avvicinato alla kermesse in alcun modo prima del 2020, quando ha affiancato Rancore con Dardust nella serata dei duetti per interpretare Luce di Elisa.

L’anno dopo la band ha fatto il proprio debutto in gara, come altri ospiti di Sanremo 2020, con il brano Amare, di cui abbiamo già ricordato il successo. Nella kermesse ha chiuso con un buon undicesimo posto, da non gettare via ricordando che si tratta solo di un debutto. E tutto fa pensare che le cose potranno andare anche meglio in questo 2022, anche se è difficile immaginare la band oltre un piazzamento d’onore in top 10.