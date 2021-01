La Rappresentante di Lista a Sanremo 2021 con Amare: il significato della canzone e la storia del gruppo di Veronica Lucchesi al Festival.

C’è una consuetudine che da qualche anno a questa parte ha preso piede nella storia dell’Ariston. Quella d’invitare come ospiti dell’edizione precedenti alcuni dei protagonisti del Sanremo successivo. Magari è un caso, ma è capitato a diversi artisti nelle ultime edizioni. Ad esempio a La Rappresentante di Lista, che ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston nel 2020 con Rancore per poi tornare in questo 2021 come grande protagonista. E con delle carte tutte da scoprire…

La Rappresentante di Lista, Amare: il significato

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina fanno il proprio debutto in gara a Sanremo con un brano che sa di classico pezzo sanremese. Almeno stando al titolo, Amare. Ma di cosa parla davvero questa canzone?

concerto

Lo hanno spiegato gli stessi artisti in un’intervista a RaiPlay: “È una canzone che parla di corpi, di vita, di comunità. Della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e d’amore. La canzone avrà più o meno le sonorità che stiamo cercando da anni nel nostro percorso musicale, che poi troveremo anche nel nostro disco. È una canzone classica che poi esplode nel ritornello con molta energia“.

La Rappresentante di Lista a Sanremo

Veronica e Dario hanno già calcato una volta il palco dell’Ariston, come già ricordato, nel 2020, per accompagnare Rancore e Dardust in una particolare versione di Luce (tramonti a nord est) di Elisa. Stavolta però la loro esperienza sarà diversa. Dovranno infatti gareggiare per davvero, e subito tra i Campioni.

Saranno all’altezza della situazione? Domanda lecita. La Rappresentante di Lista fa parte di quel gruppo di emergenti poco conosciuto o del tutto sconosciuto al pubblico generalista. E rispetto ad altri sembrano avere meno armi per poter riuscire a emergere. Ma a loro dire hanno puntato su una canzone ‘classica’. Basterà per permettergli di ben figurare. Difficile. Dovendo fare un pronostico, è più immediato pensare a un piazzamento nella seconda metà della classifica.

Di seguito il video di Questo corpo: