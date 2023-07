La Rai starebbe lavorando a un “suo” Pechino Express, parla il direttore

Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento Rai, intervistato dal Corriere della Sera ha confessato di star lavorando a un reality show in stile Pechino Express.

L’adventure game è andato in onda regolarmente per otto edizioni (dal 2012 al 2020) su Rai2, ma quando nel 2020 la Rai non ha rinnovato il contratto, Sky si è fatta avanti e glielo ha scippato. Ora però il nuovo direttore Angelo Mellone vorrebbe in qualche modo riprenderselo.

“Cosa ruberei alla concorrenza? Qualche reality e factual, qualche talent. Stiamo studiando un adventure game, stile Pechino Express. Vogliamo produrre format originali, assicurarci una ‘sovranità narrativa’, coinvolgendo, come ho già fatto, le migliori menti”.



Vi ricordo che un tempo Rai2 sfornava annualmente numerosi reality e talent. Il più famoso è senza dubbio L’Isola dei Famosi andato in onda per nove edizioni, ma anche Music Farm, il dimenticato Wild West, l’accademia di danza Italian Academy e i talent di canto X Factor e Star Academy. Poi – in un secondo momento e in una Rai ripulita – sono arrivati Pechino Express, Il Collegio e La Caserma. Ovviamente anche Rai1 ha tentato la carta reality show, ma sempre con scarsi risultati: da Ritorno Al Presente di Carlo Conti a Il Ristorante di Antonella Clerici.

Oggi Angelo Mellone – in foto qua sotto – a quanto pare vorrebbe rispolverare qualcosa riproponendo il genere “reality / talent” ma preferibilmente se Made In Italy. La sovranità narrativa prima di tutto.