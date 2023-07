La Rai starebbe corteggiando Barbara d’Urso: ecco dove potremmo vederla

L’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha fatto molto discutere, la conduttrice infatti ha specificato che non è stata esattamente una scelta concordata. Qualcuno ha ipotizzato un passaggio già dalla prossima stagione televisiva a La7, ma Urbano Cairo ha smentito le voci su presunte trattative, anche perché Carmelita ha ancora un contratto con Mediaset fino al 31 dicembre: “Barbara D’Urso è un’eccellente professionista che stimo, ma no, non c’è stato nessun contatto“. Se con La7 per adesso non ci sono trattative, a quanto pare in Rai starebbero già pensando ad un’ospitata della d’Urso.

La Rai starebbe corteggiando Barbara d’Urso, l’indiscrezione de Il Tempo.

Secondo Francesco Fredella la Rai starebbe corteggiando Barbara per un’ospitata nella prima puntata di Domenica In. La cosa non è così utopistica, Mara Venier infatti è un’amica della d’Urso, che già la scorsa stagione aveva accettato di comparire nel programma domenicale per fare una sorpresa a Gabriella Labate con un breve video messaggio. Se il rumor dovesse essere fondato resta da capire se Mediaset permetterà alla d’Urso di presentarsi alla concorrenza (in contratto infatti resta valido per tutto il 2023).

“Barbara d’Urso, sicuramente, non rimarrà senza tv. Fa parte della sua vita da sempre. C’è un’indiscrezione giunta alle nostre orecchie: la d’Urso sarebbe corteggiata da Rai 1 come ospite della prima puntata di Domenica in. Tuttavia, resta il nodo Canale5: riceverà il via libera se l’indiscrezione dovesse trasformarsi in notizia? – si legge su Il Tempo – Sarebbe un colpo al cuore per Canale5 vederla ospite di Mara Venier, solo qualche anno fa la d’Urso era sua competitor ogni domenica. Tra le due signore della tv c’è un grande rapporto di stima e amicizia. Intanto, la rottura con Mediaset ha sicuramente fatto cambiare tutti i piano a Barbara d’Urso, che aveva già registrato il promo per la nuova stagione di Pomeriggio5″.

Vedremo davvero Barbarella da Zia Mara? Lo scopriremo a settembre.