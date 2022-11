La Rai non vuole Miss Italia: Patrizia Mirigliani sbotta e lancia un appello a Giorgia Meloni

Miss Italia esiste dal 1946 quando – dopo cinque anni di stop causati dalla guerra mondiale – risorse il concorso di bellezza dalle ceneri del precedente, Mille Lire Per Un Sorriso, che elesse reginette di bellezza dal 1939 al 1941.

Per decenni è stato un fenomeno di costume – al pari di Sanremo – e negli anni d’oro Rai1 dedicava al concorso di bellezza addirittura quattro prime serate consecutive. Quando poi gli ascolti hanno iniziato a calare, la Rai ha dato il benservito a Miss Italia che ha così emigrato su La7 dove c’è rimasta dal 2013 al 2018.

Nel 2019, in occasione dell’ottantesima edizione, Rai1 ha deciso di celebrarla con un’edizione straordinaria, ma con l’arrivo del Covid è di nuovo tutto cambiato. L’edizione 2020 è stata trasmessa in diretta su YouTube, quella 2021 su HelbizLive e quella del 2022 è tutt’ora senza casa.

Patrizia Mirigliani aveva stretto un accordo con la trasmissione I Fatti Vostri che avrebbe concesso al concorso di vivere all’interno della sua trasmissione, ma alla fine la Rai ha bloccato tutto.

Fra le pagine di AdnKronos, Patrizia Mirigliani ha così sbottato arrivando a fare un appello a Giorgia Meloni.

“Avevamo in progetto di fare la finale di Miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1. Sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone. […] Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi. Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza”.