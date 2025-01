La Rai “interviene” su Report: cambio di conduzione per Sigfrido Ranucci

Una circolare interna della Rai, conosciuta come “norma Report”, ha stabilito che tutte le trasmissioni devono avere un supervisore esterno alla produzione. Questa decisione ha suscitato proteste da parte di sindacati e opposizioni, accusando il Governo di voler silenziare il programma di approfondimento giornalistico Report.

La vicenda ha avuto inizio nell’ottobre 2024, quando l’amministratore delegato della Rai, Gianpaolo Rossi, ha avviato un controllo per verificare la presenza di supervisori esterni nei programmi. Il controllo ha rivelato che, in Report, il ruolo era ricoperto dal vicedirettore Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione. La circolare impone quindi che ogni trasmissione abbia un responsabile editoriale indipendente dal conduttore, costringendo Report ad adottare una nuova figura esterna per il controllo delle attività giornalistiche.

I sindacati hanno criticato aspramente la decisione, definendola un attacco alla professione giornalistica e un tentativo di mettere sotto controllo l’informazione pubblica. L’Usigrai ha denunciato la presenza di commissari sui programmi giornalistici della Rai, mentre le opposizioni hanno definito la circolare liberticida. Il Partito Democratico ha sostenuto che il Governo teme la propria ombra.

La dirigenza della Rai ha risposto che la circolare è stata introdotta per riportare la situazione alla normalità, visto che Report era una delle poche trasmissioni senza controllo esterno. Hanno sottolineato che ogni programma deve dipendere da dirigenti competenti nella supervisione della creatività e nella gestione complessiva.