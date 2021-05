La Rai ha deciso di querelare Fedez per diffamazione e danno di immagine. Il caso, ovviamente, risale al Concerto del Primo Maggio andato in onda su Rai Tre con relativa coda di polemiche ed accuse di censura.

A margine di quell’evento è stato proprio Fedez, via Instagram, a denunciare un caso di presunta censura messa in campo dalla Rai pubblicando una telefonata registrata in cui parla con gli organizzatori del concerto e con la vicedirettrice di Rai Tre, Ilaria Capitani. Solo qualche giorno dopo, il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, ha respinto le accuse di Fedez parlando di “manipolazione dei fatti” da parte del rapper.

Oggi, a due settimane da quel fatto, TvBlog ha scritto nero su bianco: “La Rai querela Fedez per diffamazione e danno d’immagine”, aggiungendo, “la Rai avrebbe dato mandato al suo ufficio legale di avviare querela contro Fedez per diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine a seguito delle vicende di cui sopra. La querela, secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, dovrebbe essere depositata nei prossimi giorni. Per altro, proprio durante l’audizione in Commissione di Vigilanza è stato consigliato più volte al direttore della terza rete di procedere a querela a seguito delle sue affermazioni sulla “manipolazione” operata dallo stesso Fedez alla registrazione telefonica, la prima pubblicata dal cantautore lombardo. Ma su quello, come detto dallo stesso dirigente in quella sede, doveva essere la Rai a decidere di procedere e stando a quanto apprendiamo la decisione da parte dell’azienda radiotelevisiva pubblica sarebbe arrivata proprio in queste ultime ore. Il caso Fedez-Rai dunque si arricchisce di nuovi tasselli e sembra davvero molto lontano dall’essere considerato chiuso“.

Per Fedez la querela non sarà una doccia fredda, dato che l’aveva ipotizzata giorni fa.

“Se la Rai mi fa causa io ho i mezzi per potermi difendere, se la Rai mi bandisce dalla Rai a me non cambia la vita” – ha dichiarato Fedez – “Se al posto mio su quel palco ci fosse andato un artista che ha un po’ meno potere di me, chiedendogli di non fare nomi e cognomi, che cosa avrebbe fatto al posto mio? Avrebbe ceduto probabilmente. Se questo è il metodo utilizzato, quanti lavoratori della Rai, dovranno fare scelte simili? È giusto all’interno di una Rai che si definisce tv di Stato?”.