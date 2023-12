La Rai entusiasta di Ballando, Milly parla del Mascherato e del suo nuovo show

Milly Carlucci è uno dei volti di punta della Rai che tiene compagnia ai telespettatori per tutto l’autunno e l’inverno prima con Ballando Con Le Stelle e dopo le feste con Il Cantante Mascherato. Questa staffetta, però, quest’anno non si replicherà.

La dirigenza Rai, infatti, se da una parte è entusiasta dei risultati di Ballando con le Stelle, dall’altra ha un po’ storto il naso sull’ipotetica quinta edizione de Il Cantante Mascherato. Per questo motivo lo show con le maschere non è stato rinnovato, notizia confermata dalla stessa Milly Carlucci a TvTalk. “La Rai mi ha chiesto di far riposare Il Cantante Mascherato, che è un figlio prediletto e magari lo riporteremo in onda l’anno prossimo o fra due anni, vediamo quando“. Al momento, quindi, il format resta di proprietà della Rai.

Nel dubbio le è stato chiesto di pensare ad altro. “Mi hanno chiesto di studiare qualcosa di diverso e ci stiamo muovendo intorno ad un concetto che ci piace tanto, ovvero il confronto tra la celebrità, ovvero la persona strutturata e che ha successo, e il talento“. Il nuovo programma – come riportato in questo precedente articolo – dovrebbe essere una sorta di Tu Si Que Vales con tanto di giuria composta da celebrità, ma dove il “talento” non salirà sul palco da solo, ma sarà “sponsorizzato” da un vip che svolgerà il ruolo di mentore/scovatore di talenti.

Rai entusiasta di Ballando con le Stelle

Quel che è certo è che a ottobre del 2024 tornerà la 19esima edizione di Ballando con le Stelle. E come potrebbe essere altrimenti.

“Un risultato record che premia lo storico format condotto da Milly Carlucci che nella stagione 2023 ha ottenuto una media di 3 milioni 300 e il 23,9% di share”, sottolinea la nota ufficiale Rai. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time. “Milly è una perfetta padrona di casa, una grande professionista sempre attenta ad ogni dettaglio. In ogni edizione riesce a costruire un cast di grande livello che suscita curiosità nei telespettatori, disegnando un programma che esprime il vero spirito del Servizio Pubblico. Il ballo, le storie dei concorrenti, la veicolazione di messaggi positivi, l’eleganza sono tutti valori che determinano il successo di ‘Ballando con le Stelle’. Un grazie speciale va, oltre che a Milly, a Paolo Belli e alla sua meravigliosa band, alla giuria capitanata dalla straordinaria arte di Carolyn Smith, a Giancarlo De Andreis, alla Direzione Produzione Tv, al Vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, alla preziosissima Sandra Nicola e a tutto il team della Ballandi”.