La Rai e il Comune di Sanremo: un connubio cruciale per la musica

La questione del Festival di Sanremo e del suo legame con la Rai sta attirando l’attenzione dell’industria musicale. Enzo Mazza, CEO di Fimi, ha recentemente sottolineato l’importanza del servizio pubblico per il successo della manifestazione.

In un comunicato, Mazza ha dichiarato di aver incontrato l’Amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, concordando sulla fondamentale influenza che il servizio pubblico e l’industria musicale esercitano sul Festival della Canzone Italiana. Ha evidenziato come sia essenziale che il Comune di Sanremo riconosca la necessità di investimenti economici e opere infrastrutturali per sostenere l’evento.

Mazza ha posto l’accento sul rischio di una mancanza di impegno da parte di chi attualmente contribuisce al successo del festival, avvertendo che senza i necessari accordi, ci sarebbe una concreta possibilità di disimpegno da parte dell’industria musicale. In questo contesto, ha fatto riferimento a precedenti episodi di crisi, come quelli degli anni ’70 e del 2004, ma ha specificato che questa volta la Rai potrebbe considerare l’organizzazione del Festival in una sede diversa, puntando già su Torino.

La situazione richiede quindi un’attenzione particolare, poiché le scelte fatte dal Comune di Sanremo avranno un impatto diretto sulla continuazione del festival e sulla sua reputazione internazionale.