La Rai blocca l’intervista di Fedez a Belve, Francesca Fagnani dice la sua

Fedez sarebbe dovuto essere uno dei prossimi protagonisti di Belve di Francesca Fagnani, ma la Rai avrebbe bloccato la sua ospitata. La notizia è stata battuta da TvBlog questa mattina, che ha così scritto:

I motivi sarebbero due: quello che è successo dopo il Concertone del Primo Maggio

“La Rai non avrebbe fatto passare la sua ospitata a Belve per questioni legate ad alcune situazioni del passato. Il tutto sarebbe legato alla famosa partecipazione di Fedez al Concertone del primo maggio del 2021 e a tutto quello che capitò in seguito. Il riferimento è alla pubblicazione di Fedez della telefonata intercorsa fra lui e la vice direttrice di Rai3 Ilaria Capitani. Pubblicazione che, secondo l’allora direttore di Rai3 Franco Di Mare, sarebbe stata manipolata dallo stesso Fedez. Per questo Fedez ha poi querelato Di Mare che su citazione diretta in giudizio sarà processato il prossimo 12 dicembre a Roma”.