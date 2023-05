La ragazza si occupa del suo cucciolo: la tenerezza invade il web

La tenerezza ha invaso TikTok quando questa ragazza ha deciso di mostrare come si occupa del suo cucciolo – VIDEO.

Chi si prende cura di un animale a quattro zampe, sa quanto possa essere frenetica la vita di tutti i giorni. Cani e gatti possono essere considerati come bambini e forse è “colpa” anche di come li trattiamo noi. Tuttavia, soprattutto i cani, si agitano facilmente e corrono dappertutto a causa dei loro livelli di energia che sembrano non rallentare mai.

La ragazza riesce a calmare il suo cucciolo di Beagle e fa molta tenerezza – VIDEO

Questo fenomeno è chiamato comunemente zoomies, e fa riferimento a quella scarica improvvisa di energia che scorre all’interno dell’animale.

Per quanto sia divertente vedere i cani scatenarsi, ci sono momenti in cui si ha bisogno che si calmino. In un video diventato virale su TikTok, si vede come l’utente @beagleskiko riesca a calmare il suo adorabile Beagle durante un episodio di zoomies. Questo trucchetto ha fatto salire le visualizzazioni alle stelle ed è assolutamente da provare per tutti gli amanti degli animali.

Quando il cane è agitato e gioca senza sosta, questo metodo è quello che ci vuole per farlo rallentare e calmare. Gli utenti si sono stupiti, perché non avevano mai visto un metodo così efficace applicato su un cucciolo prima d’ora. All’inizio del video si può vedere come il tenero Beagle stia giocando insieme alla sua proprietaria, e la ragazza, palesemente stanca dei livelli eccessivi di energia del suo cucciolo, mette in atto questo metodo efficace.

Prende in braccio il beagle e lo fa “sedere”, nel frattempo inizia a fargli i grattini sul petto e sulla pancia. Non appena inizia con i grattini, si nota in modo evidente come il cane inizia a rilassarsi, dimenticandosi che stava giocando appena un momento prima. Il cucciolo, in quel momento, è completamente in estasi!

@beagleskiko She want from 100 to 0 real quick 😂 #beagle #beaglesoftiktok #dog #dogsoftiktok #dogtok #tiktokdogs ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Il video ha racimolato 35.6 milioni di visualizzazioni e migliaia tra “mi piace”, condivisioni e commenti. “Quei grattini alla pancia li mandano in trance. Il mio Beagle è così. Faremo questo al nostro cucciolo ogni giorno se facesse questa stessa adorabile faccia“; “L’alzata di occhi era per dire che sa cosa stai facendo, ma le piacciono anche i grattini“; “Il mio si eccita ancora di più con i grattini sulla pancia“. Nel profilo TikTok dove è stato condiviso questo video, si possono trovare altre clip con protagonista lui e il suo fratellino.