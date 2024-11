La ragazza di Stefano lo vede con Federica e si arrabbia: lui non è single

Ieri sera al Grande Fratello è entrato Stefano Tediosi, noto per la sua parte come tentatore a Temptation Island. Si è parlato molto della sua relazione con Federica Petagna, ma emergerebbero dei rumor che suggeriscono che in realtà lui abbia una fidanzata a casa. Deianira Marzano ha affermato che Stefano è in coppia con una certa Erica da tre anni e che la loro storia è ben documentata. Secondo le informazioni, Stefano avrebbe giustificato la sua partecipazione a Temptation Island dicendo a Erica che si trattava di un’opportunità lavorativa e che il loro rapporto sarebbe rimasto saldo poiché lui è profondamente innamorato e desidera costruire una famiglia con lei.

Tuttavia, lui partecipa a Temptation Island e successivamente al Grande Fratello senza nemmeno avvisarla, e Erica scopre la sua presenza nel reality attraverso i giornali. Dopo aver appreso della situazione, Stefano si reca al negozio dove lavora Erica per cercare di spiegarle il suo comportamento, ma lei non accetta le sue scuse e racconta tutto a un’amica, la quale condivide le informazioni con Deianira e fornisce prove della loro relazione.

Pochi minuti dopo l’ingresso di Stefano nella casa del GF, il conduttore Alfonso Signorini gli ha chiesto del tatuaggio che ha sul collo, al quale Stefano ha risposto “È colpa mia”. Erica ha commentato su Instagram, dicendo che il tatuaggio riflette perfettamente la personalità di Stefano, sottolineando che le sue azioni parlano più delle parole.

Il comportamento di Stefano ha suscitato una reazione negativa sui social, con commenti che evidenziano la sua doppia vita. La situazione ricorda quella di Sara Affi Fella, nota per le sue relazioni ambigue, indicando che Stefano potrebbe trovarsi in una posizione simile. I telespettatori sono intrigati dalle dinamiche che si stanno sviluppando nella casa e si chiedono come Stefano gestirà la questione della sua fidanzata, che al momento rimane non informata sulle sue azioni in TV.