La ragazza decide di mostrare il suo cucciolo al mondo: video spettacolare

Una ragazza ha sorpreso il mondo del web con il video di un cucciolo molto particolare: il cagnolino, un raro esemplare di Golden Mountain, ha conquistato il cuore di tutti gli utenti dei social.

Sui social network tutti i giorni (e in ogni momento della giornata) vengono condivisi centinaia di video, molti dei quali hanno per protagonisti gli animali domestici. Alcuni filmati vengono semplicemente visualizzati, senza riscuotere un grande successo; altri invece, per motivi in realtà inspiegabili, riescono ad accumulare nel giro di pochissime ore un gran numero di visualizzazioni, destinate ad aumentare di minuto in minuto fino a rendere virale il video stesso. Così è accaduto a un filmato postato su TikTok che mostra un cucciolo davvero particolare, che nel giro di una giornata ha conquistato il mondo del web attirando l’attenzione di due milioni e mezzo di persone.

Il mondo del web impazzisce per il video del cucciolo di Golden Mountain, raro incrocio tra Golden Retriever e Bernese Mountain

Il video, della durata di pochi secondi, è stato condiviso su TikTok sull’account personale della ragazza che ha adottato il cagnolino,

@erinnoelle22. La giovane, il cui nome è Erin Bracht, vive in Oregon (Stato federato degli Stati Uniti d’America situato nella regione del Pacifico nord-occidentale) insieme alla sua famiglia, al cane Atticus e al cucciolo da poco arrivato al quale è stato dato il nome di Finnegan.

Il dolce Finnegan è stato presentato dalla ragazza al mondo intero in un filmato condiviso pochi giorni fa. Nella didascalia posta a corredo del filmato la giovane rivolge una domanda introduttiva a tutti coloro che stanno guardando il video: «Have you seen a Golden Mountain Dog? 1/2 Golden Retriever, 1/2 Bernese Mountain Dog» (tradotto in italiano «Avete mai visto un cane Golden Mountain? È per metà derivato da un Golden Retriever e per metà da un Bovaro del bernese»). Subito dopo, la giovane inquadra il suo meraviglioso cucciolo, che, seduto in modo composto, la osserva con occhi attenti e curiosi.

Come spiegato da Erin Bracht, Finnegan è il risultato di una cucciolata indesiderata, nato dall’incrocio di una razza di cane di taglia media e una di grandi dimensioni. La madre del cagnolino è una Golden Retriever mentre il padre è un Bovaro del Bernese.

Il Bovaro del Bernese è un cane originario delle campagne centrali della Svizzera e delle Prealpi Bernesi (noto infatti come Bernese Mountain) appartenente alla categoria dei Bovari svizzeri, tricolore a pelo lungo, di grossa taglia, robusto ed agile. Il Golden Retriever è invece un cane di taglia media-grande, a pelo lungo di origine scozzese.

Come si può vedere dalle immagini di Finnegan, il cucciolo sia per la stazza sia per il colore del manto assomiglia molto alla razza del padre, anche se la forma degli occhi e le orecchie ondulate sono tipiche della razza della madre. Il cucciolo indubbiamente è davvero adorabile, tanto che con il suo musetto è riuscito a conquistare i cuori di due milioni e mezzo di persone. (di Elisabetta Guglielmi)