Non si fermano le celebrazioni per i 30 anni di carriera del grande Luciano Ligabue. In edicola è in arrivo dal 30 marzo un grande regalo per tutti i suoi fan: la sua discografia completa raccolta in un nuovo cofanetto intitolato Ora e allora. Passando per 23 pubblicazione, ripercorreremo l’intera carriera del rocker di Correggio, partendo dal suo primo album del 1990 per arrivare all’ultimo, pubblicato nel dicembre 2020. Il tutto arricchito da interviste e foto inedite.

Ligabue presenta Ora e allora, il cofanetto della sua discografia

Si parte il 30 marzo con Ligabue, l’album che diede il via alla sua straordinaria carriera. Racconta il cantautore: “Il primo album è sempre un atto d’incoscienza: è venuto come è venuto per una serie di circostanze fortuite o forse per un disegno del destino“.

Continua quindi l’artista emiliano: “È stato registrato in soli venti giorni, non ero mai entrato in una sala d’incisione. Il risultato è la combinazione tra un po’ di sana incoscienza e un approccio quasi punk. Dal punto di vista sonoro sono convinto che quel disco si sia fatto notare perché non era un album curato all’estremo o troppo levigato“.

Tutti i dischi di Ligabue nella raccolta Ora e allora

Ecco il piano completo delle uscite della raccolta, che comprende non solo i dischi in studio, ma anche i live e le colonne sonore composte dal rocker di Correggio:

– Ligabue (1990), 30 marzo

– Lambrusco, coltelli, rose & pop corn (1991), 6 aprile

– Sopravvissuti e sopravviventi (1993), 13 aprile

– A che ora è la fine del mondo? (1994), 20 aprile

– Buon compleanno, Elvis (1995), 27 aprile

– Su e giù da un palco (1997), 4 maggio

– Radiofreccia (1998), 11 maggio

– Miss Mondo (1999), 18 maggio

– Fuori come va? (2002), 25 maggio

– Giro d’Italia (2003), 1° giugno

– Nome e cognome (2005), 8 giugno

– Primo tempo (2007), 15 giugno

– Secondo tempo (2008), 22 giugno

– Sette notti in arena (2009), 29 giugno

– Arrivederci, mostro (2010), 6 luglio

– Campovolo 2011 (2011), 13 luglio

– Mondovisione (2013), 20 luglio

– Giro del mondo (2015), 27 luglio

– Giro del mondo DVD (2015), 3 agosto

– Made in Italy (2016), 10 agosto

– Made in Italy Colonna sonora (2018), 17 agosto

– Start (2019), 24 agosto

– 7 (2020), 31 agosto

