la rabbia del sindaco non fa sconti

Dei cuccioli di cane sono stati abbandonati tra i rifiuti e la rabbia del sindaco si fa sentire attraverso i canali pubblici.

L’abbandono è un reato grave che mette in difficoltà gli animali che ne sono vittime. Il dispiacere di questo atto disumano poi accresce se di mezzo ci sono dei poveri cuccioli indifesi che non sanno ancora come badare a loro stessi. Proprio cinque cuccioli di cane sono stati trovati abbandonati a Casoria, in provincia di Napoli nella mattinata del 25 ottobre. Il sindaco, furioso, non ha risparmiato parole dure.

La rabbia del sindaco verso questo crudele atto

La notizia del crudele atto, è trapelata direttamente dal primo cittadino, ovvero il sindaco, Raffaele Bene tramite un post su Facebook dove denunciava con rabbia e incredulità l’accaduto. Nella mattina del 25 ottobre, i cuccioli sono stati trovati dentro ad una scatola, abbandonati vicino ai cassonetti dei rifiuti. Ad accorgersi di loro è stato un operatore addetto al prelievo rifiuti.

L’operatore ecologico all’inizio è stato attirato dai versi che emettevano i cuccioli e poi si è trovato davanti alla triste realtà dei fatti. Lo scatolone contenete i cinque cagnolini è stata messa in sicurezza, prelevata e portata all’interno degli uffici pubblici. I cuccioli abbandonati sono ancora molto piccoli e sono due neri, due bianchi e uno macchiato bianco e nero. Il sindaco si è preso carico della situazione e ha chiamato polizia locale e associazione Oipa per aiutare come meglio potesse i cagnolini.

Tuttavia la rabbia dell’accaduto non ha lasciato spazio a sconti e un messaggio di denuncia e sfogo è stato diffuso tramite il profilo Facebook del sindaco, dove ha espresso il suo totale disprezzo. Il post si è diffuso e tra i commenti molti ancora si chiedono come si possano abbandonare dei piccoli cuccioli. “Mi sono trovata sul lì stamattina quando lo spazzino li ha trovati, soccorsi e poi avvisato chi di competenza. Vedere quelle anime piccole e indifese è stato uno strazio! La cattiveria umana non ha limiti“, ha commentato un utente.